Concert « Composite chante Bob Chilcott » Eglise Notre-Dame-des-Foyers Orléans, dimanche 18 février 2024.

Concert « Composite chante Bob Chilcott » Le choeur et l’orchestre de l’ensemble Composite, dirigés par Serge Ceccaldi, proposent un concert « Bob Chilcott ». Dimanche 18 février, 16h00 Eglise Notre-Dame-des-Foyers Tarif plein : 12 €. Tarif réduit : 6 €

Le choeur et l’orchestre de l’ensemble Composite, dirigés par Serge Ceccaldi, propose un concert « Bob Chilcott ». Ancien chanteur et compositeur des « King’s Singers », ce musicien joyeux crée une musique riche harmoniquement, qui swingue et toujours d’un lyrisme redoutable.

Eglise Notre-Dame-des-Foyers 58 rue Porte Dunoise Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire