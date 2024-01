Concert de Gospel Choeur ORLEANS LITTLE SONG Eglise Notre-Dame-des-Foyers Orléans, samedi 10 février 2024.

Concert de Gospel Choeur ORLEANS LITTLE SONG Concert de Gospel traditionnel par les trente Choristes d’ORLEANS LITTLE SONG, accompagné d’un violoncelle et d’une batterie. Concert d’1h20 au sein de l’église Notre Dame des Foyers à Orléans. Samedi 10 février, 20h30 Eglise Notre-Dame-des-Foyers tarif adulte 10€ / gratuit pour les mineurs / billetterie sur place

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-10T20:30:00+01:00 – 2024-02-10T22:15:00+01:00

Fin : 2024-02-10T20:30:00+01:00 – 2024-02-10T22:15:00+01:00

Le choeur associatif ORLEANS LITTLE SONG existe depuis 2001 et reprend un répertoire de gospel traditionnel dont des standarts connus et moins connus, avec ferveur et enchantement. Dirigé actuellement par Pascale Przygocki, le choeur compte une trentaine de choristes, un batteur et une violonceliste. Moment de bonheur assuré.

Eglise Notre-Dame-des-Foyers 58 rue Porte Dunoise Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « orleanslittlesong2@gmail.com »}]

musique gospel

