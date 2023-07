Les jeudis du patio : Sax Gordon et Nirek Mokar and His Boogie Messengers Eglise Notre-Dame des Forges Tarnos, 24 août 2023, Tarnos.

Tarnos,Landes

« Jeudis du Patio » : aux pieds de l’église des Forges, chaque été le patio s’anime ! Les jeudis soirs, des artistes locaux vous embarque pour un concert gratuit en plein air à 19h.

Sax Gordon et Nirek Mokar and His Boogie Messengers, c’est un vrai groupe dans lequel de vieux briscards qui swinguent, soutiennent et mettent en valeur tout le talent du nouveau prodige français du boogie-woogie, Nirek Mokar..

2023-08-24 fin : 2023-08-24 . .

Eglise Notre-Dame des Forges Rue de la cité

Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine



« Jeudis du Patio »: at the foot of the Forges church, the patio comes alive every summer! Every Thursday evening, local artists take you on a free open-air concert at 7pm.

Sax Gordon and Nirek Mokar and His Boogie Messengers is a real band, with old hands swinging, supporting and showcasing the talent of new French boogie-woogie prodigy Nirek Mokar.

« Jeudis du Patio »: al pie de la iglesia de Forges, ¡el patio cobra vida cada verano! Todos los jueves por la tarde, artistas locales le ofrecen un concierto gratuito al aire libre a las 19:00 h.

Sax Gordon and Nirek Mokar and His Boogie Messengers es un auténtico grupo de veteranos que hacen swing, apoyan y muestran el talento del nuevo prodigio francés del boogie-woogie, Nirek Mokar.

« Jeudis du Patio »: Am Fuße der Kirche von Les Forges wird der Innenhof jeden Sommer zum Leben erweckt! Jeden Donnerstagabend laden lokale Künstler Sie um 19 Uhr zu einem kostenlosen Open-Air-Konzert ein.

Sax Gordon und Nirek Mokar and His Boogie Messengers sind eine echte Band, in der alte Hasen swingen, unterstützen und das ganze Talent des neuen französischen Boogie-Woogie-Wunderkinds Nirek Mokar zur Geltung bringen.

Mise à jour le 2023-06-29 par OT Seignanx