Les jeudis du patio : Swing Cocotte Eglise Notre-Dame des Forges Tarnos, 17 août 2023, Tarnos.

Tarnos,Landes

« Jeudis du Patio » : aux pieds de l’église des Forges, chaque été le patio s’anime ! Les jeudis soirs, des artistes locaux vous embarque pour un concert gratuit en plein air à 19h.

Inspiré des années 40/50, ce trio de demoiselles pimentées nous emporte dans une autre époque. À la sauce « close Harmony » des Andrew Sisters, elles nous transmettent leur bonne humeur et nous mijotent des histoires en chansonnettes.

2023-08-17 fin : 2023-08-17 . .

Eglise Notre-Dame des Forges Rue de la cité

Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine



« Jeudis du Patio »: at the foot of the Forges church, the patio comes alive every summer! Every Thursday evening, local artists take you on a free open-air concert at 7pm.

Inspired by the 40s and 50s, this trio of spicy ladies takes us back to another era. In the « Close Harmony » style of the Andrew Sisters, they share their good humor with us and cook up stories in ditties

« Jeudis du Patio »: al pie de la iglesia de Forges, ¡el patio cobra vida cada verano! Todos los jueves por la tarde, artistas locales ofrecen un concierto gratuito al aire libre a las 19:00 h.

Inspirado en los años 40 y 50, este trío de señoritas picantes le transportará a otra época. Al estilo « Close Harmony » de las Andrew Sisters, comparten con nosotros su buen humor y cocinan historias en coplillas

« Jeudis du Patio »: Am Fuße der Kirche von Les Forges wird der Innenhof jeden Sommer zum Leben erweckt! Jeden Donnerstagabend nehmen Sie lokale Künstler mit auf ein kostenloses Open-Air-Konzert um 19 Uhr.

Inspiriert von den 40er- und 50er-Jahren, entführt uns dieses Trio peppiger Damen in eine andere Zeit. Im Stile der « close Harmony » der Andrew Sisters stecken sie uns mit ihrer guten Laune an und kochen uns Geschichten in Chansonettes

Mise à jour le 2023-06-29 par OT Seignanx