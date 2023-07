Les jeudis du patio : Piston Pistache Eglise Notre-Dame des Forges Tarnos, 20 juillet 2023, Tarnos.

Tarnos,Landes

« Jeudis du Patio » : aux pieds de l’église des Forges, chaque été le patio s’anime ! Les jeudis soirs, des artistes locaux vous embarque pour un concert gratuit en plein air à 19h.

Piston Pistache puise son inspiration du répertoire musical et cinématographique d’André Bourvil, avec les instruments qu’il chérissait particulièrement : la trompette, la guitare et le chant..

2023-07-20 fin : 2023-07-20 . .

Eglise Notre-Dame des Forges Rue de la cité

Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine



« Jeudis du Patio »: at the foot of the Forges church, the patio comes alive every summer! Every Thursday evening, local artists take you on a free open-air concert at 7pm.

Piston Pistache draws its inspiration from André Bourvil?s musical and cinematographic repertoire, with the instruments he particularly cherished: trumpet, guitar and vocals.

« Jeudis du Patio »: al pie de la iglesia de Forges, ¡el patio cobra vida cada verano! Todos los jueves por la tarde, artistas locales le ofrecen un concierto gratuito al aire libre a las 19:00 h.

Piston Pistache se inspira en el repertorio musical y cinematográfico de André Bourvil, utilizando los instrumentos que más le gustaban: trompeta, guitarra y voz.

« Jeudis du Patio »: Am Fuße der Kirche von Les Forges wird der Innenhof jeden Sommer zum Leben erweckt! Jeden Donnerstagabend laden lokale Künstler Sie um 19 Uhr zu einem kostenlosen Open-Air-Konzert ein.

Piston Pistache schöpft seine Inspiration aus dem musikalischen und filmischen Repertoire von André Bourvil, mit den Instrumenten, die er besonders schätzte: Trompete, Gitarre und Gesang.

Mise à jour le 2023-06-29 par OT Seignanx