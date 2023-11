Concert Trio celtique Église Notre Dame des Cités Roussillon Catégories d’Évènement: Isère

Roussillon Concert Trio celtique Église Notre Dame des Cités Roussillon, 26 novembre 2023, Roussillon. Concert Trio celtique Dimanche 26 novembre, 16h30 Église Notre Dame des Cités Entrée libre participation aux frais Concert exceptionnel du trio breton « Pêr Vari Kervarec » pour la première fois à Roussillon(38) notre orgue mélangera sa voix aux instruments celtiques comme le biniou, la cornemuse ou encore la bombarde, instruments celtiques par excellence !

Un voyage musical au cœur de la tradition celtique, à ne pas manquer !! Église Notre Dame des Cités Roussillon Roussillon 38150 Isère Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 0667217987 »}, {« type »: « email », « value »: « tutti.orgues-musiques38@outlook.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-26T16:30:00+01:00 – 2023-11-26T18:00:00+01:00

2023-11-26T16:30:00+01:00 – 2023-11-26T18:00:00+01:00 Concert celtique breton Bretagne orgue Isère Rhône Alpes Roussillon notre dame des Cités bombarde biniou cornemuse pêr vari Kervarec Association Tutti Détails Catégories d’Évènement: Isère, Roussillon Autres Lieu Église Notre Dame des Cités Adresse Roussillon Ville Roussillon Departement Isère Age max 99 Lieu Ville Église Notre Dame des Cités Roussillon latitude longitude 45.373599;4.812405

Église Notre Dame des Cités Roussillon Isère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roussillon/