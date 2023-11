Fête de l’Immaculée Conception Église Notre-Dame des Champs Paris Catégorie d’Évènement: Paris Fête de l’Immaculée Conception Église Notre-Dame des Champs Paris, 9 décembre 2023, Paris. Fête de l’Immaculée Conception Samedi 9 décembre, 18h30 Église Notre-Dame des Champs La messe sera suivie d’une collation à 20h et d’une soirée animée (Missià – épicerie Fine).

Participation à partir de 25€ , les recettes récoltées contribueront au soutien financier du diocèse d’Ajaccio. Sans réservation, paiement sur place. Evviva Maria ! Église Notre-Dame des Champs 91 boulevard du Montparnasse, 75006 Paris Paris 75006 Quartier Notre-Dame-des-Champs Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T18:30:00+01:00 – 2023-12-09T22:00:00+01:00

2023-12-09T18:30:00+01:00 – 2023-12-09T22:00:00+01:00 Diocèse d’Ajacio Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Église Notre-Dame des Champs Adresse 91 boulevard du Montparnasse, 75006 Paris Ville Paris Lieu Ville Église Notre-Dame des Champs Paris latitude longitude 48.841901;2.330075

