Crèche vivante Eglise Notre-Dame des Champs Avranches, 4 décembre 2023, Avranches.

Avranches,Manche

Venez vous émerveiller devant ce spectacle, joué par les jeunes de la paroisse.

Deux représentations : à 18h et à 20h30.

Participation libre..

2023-12-16 20:30:00 fin : 2023-12-16 . .

Eglise Notre-Dame des Champs

Avranches 50300 Manche Normandie



Come and marvel at this show, performed by the youth of the parish.

Two performances: at 6pm and 8:30pm.

Free participation.

Ven a maravillarte con este espectáculo, interpretado por los jóvenes de la parroquia.

Dos funciones: a las 18.00 y a las 20.30 horas.

Entrada gratuita.

Staunen Sie über diese Aufführung, die von den Jugendlichen der Gemeinde gespielt wird.

Zwei Aufführungen: um 18 Uhr und um 20:30 Uhr.

Freie Teilnahme.

