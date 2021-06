Avranches Eglise Notre-Dame-des-Champs Avranches, Manche Eglise Notre-Dame-des Champs – Avranches (50) Eglise Notre-Dame-des-Champs Avranches Catégories d’évènement: Avranches

A la lumière de la bougie, venez découvrir l’église Notre-Dame-des-Champs d’Avranches du 2 au 4 juillet de 20h30 à 23h. Un échantillon de la collection internationale d’art sacré « Faces of Christ » sera exposé dans l’église (une trentaine de tableaux) et la sacristie ouvrira ses portes pour vous montrer quelques objets et vêtements liturgiques. Une visite peut vous être proposée.

Pour la Nuit des Eglises 2021, nous vous proposons une découverte de tableaux d’une collection internationale d’art sacré du XXIème siècle et une exposition d’objets liturgiques à la sacristie. Eglise Notre-Dame-des-Champs 9 Place Carnot 50300 Avranches Avranches Avranches Manche

