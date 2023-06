Église Notre-Dame-des-Champs, Avranches (50) Eglise Notre-Dame des Champs Avranches Catégories d’Évènement: Avranches

Église Notre-Dame-des-Champs, Avranches (50) Vendredi 30 juin, 19h00 Sur inscription à la pharmacie Legras ou au 02 33 58 00 75 L'association Saint-Aubert propose de prendre un peu de hauteur en montant au premier balcon de l'église Notre-Dame-des-Champs.

Vous y découvrirez une vue imprenable sur la place Carnot, le jardin des Plantes et le Mont Saint-Michel. La montée au balcon est gratuite, mais une corbeille sera proposée en fin de parcours. L’argent récolté servira à la réfection de la chapelle de la Vierge de Saint-Gervais Eglise Notre-Dame des Champs 9 Pl. Carnot, 50300 Avranches Avranches 50300 Avranches Manche Normandie [{« type »: « email », « value »: « paroisse.avranches50@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 33 58 00 75 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

