Sarthe Duo Hiraeth Eglise Notre-Dame-des-Champs – 72380 – Saint-Jean d’Assé Saint-Jean-d’Assé, 17 septembre 2023, Saint-Jean-d'Assé. Duo Hiraeth Dimanche 17 septembre, 16h00 Eglise Notre-Dame-des-Champs – 72380 – Saint-Jean d’Assé Participation au chapeau Duo Hiraeth

Pelin Basar-Sezgin, chant/ney (flûte turque)

Mustafa Caner Sezgin (guitare/oud)

Musique classique turque et Musique folklorique d’Asie Mineure Eglise Notre-Dame-des-Champs – 72380 – Saint-Jean d’Assé 72380 Saint-Jean d’Assé Saint-Jean-d’Assé 72380 Sarthe Pays de la Loire 02 43 25 26 42 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

