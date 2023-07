Visites commentées de l’église Notre-Dame-des-Champs Eglise Notre-Dame-des-Champs – 72380 – Saint-Jean d’Assé Saint-Jean-d’Assé, 16 septembre 2023, Saint-Jean-d'Assé.

Cette ancienne église du XIe siècle, a conservé son cadre originel, son cimetière clos, ses croix de roussard et sa croix bouessée.

On peut y admirer des peintures murales fin XVe- début XVIe, deux beaux retables des XVIIe et XVIIIe s., un mobilier et des statues classés.

L’église est située sur l’un des itinéraires des Pèlerinages au Mont-Saint-Michel et à Saint-Jacques-de-Compostelle.

L’association « Les Amis de l’église Notre-Dame-des-Champs » , propriétaire de cette église depuis 1977, oeuvre ardemment à sa restauration et à son animation pour rendre ce lieu vivant et convivial.

Des concerts sont organisés de fin avril à mi septembre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Association Les Amis de l’église Notre-Dame-des-Champs