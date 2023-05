Église des Carmes, Pont-l’Abbé (29) église Notre Dame des Carmes Pont-l'Abbé Catégories d’Évènement: Finistère

Église des Carmes, Pont-l'Abbé (29)
Samedi 1 juillet, 20h30
église Notre Dame des Carmes
libre participation aux frais

Michel GEOFFROY, Maître de chapelle et organiste à l'église de la Madeleine à Paris VIIIe.

Organisé par les amis de l'orgue et de l'église des Carmes de Pont-l'Abbé

oeuvres de Jean Sébastien BACH: passacaille, concerto BACH-VIVALDI,sonate en trio Marcel DUPRE

église Notre Dame des Carmes
place des Carmes 29120 Pont-l'Abbé
orgue.ndc.pa@orange.fr

