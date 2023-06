Visite commentée de l’église Notre-Dame des Blancs-Manteaux Église Notre-Dame des Blancs-Manteaux Paris Paris Catégorie d’Évènement: Paris Visite commentée de l’église Notre-Dame des Blancs-Manteaux Église Notre-Dame des Blancs-Manteaux Paris, 16 septembre 2023, Paris. Visite commentée de l’église Notre-Dame des Blancs-Manteaux 16 et 17 septembre Église Notre-Dame des Blancs-Manteaux Entrée libre Visite commentée de l’église Notre-Dame des Blancs-Manteaux. Église Notre-Dame des Blancs-Manteaux 12 rue des Blancs-Manteaux 75004 Paris Paris 75004 Quartier Saint-Gervais Île-de-France 01 42 72 09 37 https://ndbm.fr/ Ancien couvent des Blancs-Manteaux, fondé au XIIIe siècle, aujourd’hui église paroissiale, datant du XVIIe siècle. Divers œuvres d’art (peintures, sculptures, chaire baroque d’origine bavaroise, unique en France.) Trois prieurés se succédèrent à l’emplacement de l’église Notre-Dame des Blancs-Manteaux. Le 1er au XIIIe siècle, le 2nd au XVe siècle et le 3e au XVIIe siècle, qui vit la construction de l’église actuelle, de style classique.

Le sous-sol de l'église des Blancs-Manteaux contient des vestiges du premier sanctuaire fondé en 1258, pendant le règne de Saint-Louis, découverts par les services de la mairie. Le nom de « Blancs-Manteaux » correspondant à la couleur blanche des habits des religieux. Nombreux tableaux et mobiliers classés au titre des monuments historiques.

