Concert de Noël des Petits Chanteurs de Saint-Charles (Versailles) Église Notre-Dame des Armées Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Yvelines

Concert de Noël des Petits Chanteurs de Saint-Charles (Versailles) Église Notre-Dame des Armées, 4 décembre 2022, Versailles. Concert de Noël des Petits Chanteurs de Saint-Charles (Versailles) Dimanche 4 décembre, 15h30 Église Notre-Dame des Armées

Entrée libre

Bach Cantate BWV61 et Noëls traditionnels direction : Rogatien Despaigne orgue : Olivier Chardonnet Église Notre-Dame des Armées 4, impasse des Gendarmes – 78000 Versailles Chantiers Versailles 78000 Yvelines Île-de-France Dimanche 4 décembre 2022 à 15h30

église Notre-Dame des Armées ( 4, impasse des gendarmes VERSAILLES)

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-04T15:30:00+01:00

2022-12-04T17:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Versailles, Yvelines Autres Lieu Église Notre-Dame des Armées Adresse 4, impasse des Gendarmes - 78000 Versailles Chantiers Ville Versailles lieuville Église Notre-Dame des Armées Versailles Departement Yvelines

Église Notre-Dame des Armées Versailles Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/versailles/

Concert de Noël des Petits Chanteurs de Saint-Charles (Versailles) Église Notre-Dame des Armées 2022-12-04 was last modified: by Concert de Noël des Petits Chanteurs de Saint-Charles (Versailles) Église Notre-Dame des Armées Église Notre-Dame des Armées 4 décembre 2022 Église Notre-Dame des Armées Versailles Versailles

Versailles Yvelines