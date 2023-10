Visites en famille Eglise Notre-Dame-de-Victoire Lorient, 11 novembre 2023, Lorient.

Visites en famille 11 et 18 novembre Eglise Notre-Dame-de-Victoire Sur inscription, tarif préférentiel adhérents

L’AFC vous propose 2 visites thématiques exclusives les samedis 11 et 18 novembre, à partir de 14h30.

Explorez le centre-ville de Lorient et voyagez dans le temps, du XVIIIème siècle à la reconstruction de cette ville presque entièrement rasée pendant la Deuxième Guerre Mondiale en suivant notre guide-conférencier qui vous montrera les secrets et détails cachés au coin des rues et sur les façades !

Cette visite est adaptée aux enfants, à partir de 10 ans.

L’une des visites se déroulera sous forme de déambulation à travers le centre-ville (durée : 1h30), l’autre se concentrera sur l’hyper-centre, la place Alsace-Lorraine et l’église Notre-Dame-de-Victoire (durée : 1h00).

Vous pouvez réserver vos places dès maintenant en nous écrivant à afc56lorient@afc-france.org. Le nombre de place est limité.

L’AFC propose un tarif préférentiel pour ses adhérents :

3€ par adulte

1€ par enfant mineur, étudiant ou demandeur d’emploi

Eglise Notre-Dame-de-Victoire place Alsace-Lorraine, 56100 Lorient Lorient 56100 Morbihan Bretagne [{« type »: « email », « value »: « afc56lorient@afc-france.org »}] [{« link »: « mailto:afc56lorient@afc-france.org »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-11T14:30:00+01:00 – 2023-11-11T16:00:00+01:00

2023-11-18T14:30:00+01:00 – 2023-11-18T15:30:00+01:00

Lorient visite