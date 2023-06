Exposition : il était une fois Venables… Eglise Notre-Dame de Venables Les trois lacs, 16 septembre 2023, Les trois lacs.

Exposition : il était une fois Venables… 16 et 17 septembre Eglise Notre-Dame de Venables

La Muséographie : « Il était une fois Venables… »

Le musée se situe au cœur du village à peu de distance de la motte castrale et de l’église. Créer lors de la convention des Familles Venables en 2011 à l‘initiative de venabloises et de venablois passionnés par l’histoire de leur village. Les matériels trouvés (Pierre polies, pièces de monnaie, fibule, outils) sur différents sites du territoire communal racontent l’implantation de l’homme durant la préhistoire, l’Antiquité romaine et durant le Moyen Age. Le musée retrace la vie de deux personnages : Gilbert de Venables (seigneur du village au 11ème siècle) Jean Venable (colporteur au 15ème siècle) ainsi que la vie de la paroisse de Venables (la Fabrique, les marguilliers, la charité de Venables). Présentation du matériel de la brigade de pompiers de venables au 19 et 20ème siècle. Une importante exposition des débuts de l’école laïque à Venables et l’exposition de différents costumes et habits locaux. Vous y découvrirez une importante exposition de matériels retraçant les durs combats de 8 au 10 juin 1940 et ceux de 1944 sur tout le méandre de la Seine et en particulier dans le village. Les passionnés Venablois seront là aussi pour vous accompagner, vous guider et commenter leurs passions

L’Eglise « Notre Dame de Venables »

L’église Notre-Dame de Venables se situe sur le belvédère au nord de l’ancien « Pagi Madriacensis) ou le village de Venables s’est développé à proximité de la motte castrale. Pouvoir politique et pouvoir religieux ne sont au Moyen-Age, jamais très éloignés et il est tout à fait possible que l’édifice ait été compris dans l’enclos de l’ancien ensemble castral. Le plan général de l’église est celui d’un rectangle très allongé, de 40 mètres de long sur une dizaine en largeur. Essentiellement réalisé en maçonnerie de petit appareil, il se compose d’un chœur à abside semi-circulaire, flanqué d’un clocher et d’une longue nef. Elle a conservé certaine partie du XIième siècle, période sans doute de sa construction sur l’emplacement d’un édifice en bois. Le chœur et l’abside en hémicycle sont d’époque romane (murs montés en appareil dit en « arête de poisson »). Les étroites ouvertures cintrées sur les deux pignons sont du XIième siècle. Le chevet est couvert en bardeaux de pierres. Les murs soutiennent une charpente en bois formant un arc en plein cintre. La tour carré située au sud du chœur date du XVème siècle La flèche de l’édifice est en ardoise, supportée par une remarquable charpente renfermant une horloge et trois cloches. Un joli porche protège la porte d’entrée qui date de 1722. l’intérieur de l’église renferme un important mobilier et statuaire du XIII au XVIII siècle. Durant les journées du patrimoine il sera exposé un ensemble de vêtements liturgiques XVIII au XX siècle.

Exposition : Les premières implantations humaines Venabloises.

Les implantations humaines détectées par la DRAC sur le sol du village remontent au paléolithique supérieur il y a environ 40 000 ans. Pour sensibiliser les habitants à l’histoire du village, le CCGVenables en partenariat avec « La Pierre Conchoise » organisent une exposition /conférence sur les premières implantations humaines sur les terres venabloises. La Pierre Conchoise est agréée « Éducation Nationale » depuis 2007. Les 14 et 15 septembre 2023 des animations et activités pédagogiques ludiques et variées sur la préhistoire et la géologie, seront organisées pour les classes de maternelles et primaires. Les 16 et 17 septembre exposition permanente.

Programme 2023

Eglise Notre Dame de Venables :

• Visite conférence

• Exposition de vêtements liturgiques

Muséographie : Il était une fois Venables…

• Différents espaces retraçant l’histoire du village depuis la préhistoire

• Espace sur l’école de Venables au 19ème siècle

• Exposition de vêtement anciens

La Pierre Conchoise :

• 13 et 14 septembre activités pédagogiques

• 16 et 17 septembre exposition permanente

o Le 16 septembre 18h00 conférence

Renseignements : Patrick Lequette : Tél :06 76 59 94 52

Eglise Notre-Dame de Venables Rue du 9 et 10 juin 1940, Venables, 27940 Les trois lacs Les trois lacs 27940 Venables Eure Normandie 06 76 59 94 52 http://www.ccgvenables.org La Muséographie : « Il était une fois Venables… »

Le musée se situe au cœur du village à peu de distance de la motte castrale et de l’église. Créer lors de la convention des Familles Venables en 2011 à l‘initiative de venabloises et de venablois passionnés par l’histoire de leur village. Les matériels trouvés (Pierre polies, pièces de monnaie, fibule, outils) sur différents sites du territoire communal racontent l’implantation de l’homme durant la préhistoire, l’Antiquité romaine et durant le Moyen Age. Le musée retrace la vie de deux personnages : Gilbert de Venables (seigneur du village au 11ème siècle) Jean Venable (colporteur au 15ème siècle) ainsi que la vie de la paroisse de Venables (la Fabrique, les marguilliers, la charité de Venables). Présentation du matériel de la brigade de pompiers de venables au 19 et 20ème siècle. Une importante exposition des débuts de l’école laïque à Venables et l’exposition de différents costumes et habits locaux. Vous y découvrirez une importante exposition de matériels retraçant les durs combats de 8 au 10 juin 1940 et ceux de 1944 sur tout le méandre de la Seine et en particulier dans le village. Les passionnés Venablois seront là aussi pour vous accompagner, vous guider et commenter leurs passions

L’Eglise « Notre Dame de Venables »

L’église Notre-Dame de Venables se situe sur le belvédère au nord de l’ancien « Pagi Madriacensis) ou le village de Venables s’est développé à proximité de la motte castrale. Pouvoir politique et pouvoir religieux ne sont au Moyen-Age, jamais très éloignés et il est tout à fait possible que l’édifice ait été compris dans l’enclos de l’ancien ensemble castral. Le plan général de l’église est celui d’un rectangle très allongé, de 40 mètres de long sur une dizaine en largeur. Essentiellement réalisé en maçonnerie de petit appareil, il se compose d’un chœur à abside semi-circulaire, flanqué d’un clocher et d’une longue nef. Elle a conservé certaine partie du XIième siècle, période sans doute de sa construction sur l’emplacement d’un édifice en bois. Le chœur et l’abside en hémicycle sont d’époque romane (murs montés en appareil dit en « arête de poisson »). Les étroites ouvertures cintrées sur les deux pignons sont du XIième siècle. Le chevet est couvert en bardeaux de pierres. Les murs soutiennent une charpente en bois formant un arc en plein cintre. La tour carré située au sud du chœur date du XVème siècle La flèche de l’édifice est en ardoise, supportée par une remarquable charpente renfermant une horloge et trois cloches. Un joli porche protège la porte d’entrée qui date de 1722. l’intérieur de l’église renferme un important mobilier et statuaire du XIII au XVIII siècle. Durant les journées du patrimoine il sera exposé un ensemble de vêtements liturgiques XVIII au XX siècle.

Programme 2022

Eglise Notre Dame de Venables :

• Visite conférence

• Exposition de vêtements liturgiques

Muséographie : Il était une fois Venables…

• Différents espaces retraçant l’histoire du village depuis la préhistoire

• Inauguration de l’espace du bourrelier (Machines et outils)

• Espace sur l’école de Venables au 19ème siècle

• Exposition de vêtement anciens

ANMM (Association Normande de Mémoire Militaire)

• Camp militaire

• Exposition de véhicules militaires

Les Vélo de la liberté

• Exposition de vélos et motocycles du début du XXème siècle

Exposition de voitures anciennes Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

CCGVenables