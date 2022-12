Concert « Nadal Del Pastorelet » Eglise Notre Dame de Velles, Saint Géry-Vers (46)

Concert « Nadal Del Pastorelet » Eglise Notre Dame de Velles, Saint Géry-Vers (46), 10 décembre 2022, . Concert « Nadal Del Pastorelet » Samedi 10 décembre, 17h00 Eglise Notre Dame de Velles, Saint Géry-Vers (46)

Participation libre

avec Chorale CANTAREM Eglise Notre Dame de Velles, Saint Géry-Vers (46) Velles Eglise Notre Dame de Velles, 46090 Saint Géry-Vers, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/40023 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] La chorale occitane de Lalbenque, vous propose un voyage dans la tradition de Noël. Le spectacle s’articule autour d’un conte qui aide à la compréhension des chansons chantées en occitan, à quatre voix, par une vingtaine de choristes. Petitpierre et ses amis, Barthélémy ou Guillaume, les bergers sont les personnages simples et joyeux de chants venus du Quercy, bien sûr, mais aussi du Rouergue ou de Provence. Ils vous emmèneront au travers des terres occitanes au son des tambours, des trompettes, et des fifres. Ils vous montreront les étoiles et les oiseaux du ciel. Ils vous décriront les cadeaux qu’ils ont fabriqués pour l’enfant nouveau-né. Ils vous guideront vers la crèche où l’âne et le bœuf veillent toujours. Direction : Mickaël COURDESSES Conte écrit par les choristes source : événement Concert « Nadal Del Pastorelet » publié sur AgendaTrad

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-10T17:00:00+01:00

2022-12-10T18:30:00+01:00

Détails Autres Lieu Eglise Notre Dame de Velles, Saint Géry-Vers (46) Adresse Velles Eglise Notre Dame de Velles, 46090 Saint Géry-Vers, France Age maximum 110 lieuville Eglise Notre Dame de Velles, Saint Géry-Vers (46)

Eglise Notre Dame de Velles, Saint Géry-Vers (46) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//