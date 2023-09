Cet évènement est passé Visite guidée de l’église Notre-Dame de Valvert Eglise Notre-Dame de Valvert Vergons Vergons Catégories d’Évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Vergons Visite guidée de l’église Notre-Dame de Valvert Eglise Notre-Dame de Valvert Vergons Vergons, 17 septembre 2023, Vergons. Visite guidée de l’église Notre-Dame de Valvert Dimanche 17 septembre, 15h00 Eglise Notre-Dame de Valvert Vergons Venez découvrir l’histoire et l’architecture de l’église Notre-Dame de Valvert, classée au titre des Monuments Historiques. Visite guidée par Laetitia Frassetto, guide-conférencière.

Renseignements : Accueil de l’Office de Tourisme intercommunal à Annot – 04 92 83 23 03 – annot@verdontourisme.fr Eglise Notre-Dame de Valvert Vergons Vergons Vergons 04170 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « mailto:annot@verdontourisme.fr »}, {« link »: « mailto:annot@verdontourisme.it »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Mathieu Simoulin – Verdon Pictures

