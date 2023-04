Visite et audition de l’orgue historique de Notre-Dame-de-Toutes-Joies à NANTES Eglise Notre-Dame-de-Toutes-Joies 3 rue Alexandre Dumas 44000 NANTES Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Visite et audition de l’orgue historique de Notre-Dame-de-Toutes-Joies à NANTES Eglise Notre-Dame-de-Toutes-Joies 3 rue Alexandre Dumas 44000 NANTES, 16 septembre 2023, Nantes. Visite et audition de l’orgue historique de Notre-Dame-de-Toutes-Joies à NANTES 16 et 17 septembre Eglise Notre-Dame-de-Toutes-Joies 3 rue Alexandre Dumas 44000 NANTES Entrée libre L’orgue : un vénérable patrimoine toujours vivant. Histoire de l’orgue historique de N.D. de Toutes-Joies construit en 1863 par l’illustre facteur nantais Louis Debierre.

Visite à l’intérieur du buffet de l’orgue. Fonctionnement, démonstration, auditions de l’instrument et nombreuses improvisations.

L’orgue de plain-pied offre un accès direct au public. Eglise Notre-Dame-de-Toutes-Joies 3 rue Alexandre Dumas 44000 NANTES 3 rue Alexandre Dumas – 44000 NANTES Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T20:00:00+02:00 – 2023-09-16T23:59:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T20:00:00+02:00 Denys Pédron

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Eglise Notre-Dame-de-Toutes-Joies 3 rue Alexandre Dumas 44000 NANTES Adresse 3 rue Alexandre Dumas - 44000 NANTES Ville Nantes Departement Loire-Atlantique Age min 5 Age max 99 Lieu Ville Eglise Notre-Dame-de-Toutes-Joies 3 rue Alexandre Dumas 44000 NANTES Nantes

Eglise Notre-Dame-de-Toutes-Joies 3 rue Alexandre Dumas 44000 NANTES Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

Visite et audition de l’orgue historique de Notre-Dame-de-Toutes-Joies à NANTES Eglise Notre-Dame-de-Toutes-Joies 3 rue Alexandre Dumas 44000 NANTES 2023-09-16 was last modified: by Visite et audition de l’orgue historique de Notre-Dame-de-Toutes-Joies à NANTES Eglise Notre-Dame-de-Toutes-Joies 3 rue Alexandre Dumas 44000 NANTES Eglise Notre-Dame-de-Toutes-Joies 3 rue Alexandre Dumas 44000 NANTES 16 septembre 2023 Eglise Notre-Dame-de-Toutes-Joies 3 rue Alexandre Dumas 44000 NANTES Nantes Nantes

Nantes Loire-Atlantique