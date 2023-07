Visite de l’église Notre-Dame-de-Toute-Grâce, classée au titre des monuments historiques Église Notre-Dame-de-Toute-Grâce Passy, 16 septembre 2023, Passy.

Passionnés d'art et d'histoire, accordez-vous une halte à Notre-Dame-de-Toute-Grâce…

L’église Notre-Dame-de-Toute-Grâce, classée au titre des monuments historiques et labélisée « Architecture contemporaine remarquable » est un véritable symbole du renouveau de l’art sacré en Occident.

En compagnie des bénévoles de la paroisse Saint François d’Assise, laissez-vous surprendre par la beauté du lieu, son histoire si singulière et son décor exceptionnel illustré par de grands noms de l’art moderne.

Église Notre-Dame-de-Toute-Grâce Plateau d’Assy, 74190 Passy, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Passy 74190 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 58 80 52 Édifiée entre 1937 et 1947, à l’initiative du chanoine Jean Devémy (1896-1981), sur commission de Monseigneur Florent du Bois de la Villerabel, évêque d’Annecy et président de l’association diocésaine d’Annecy. Cette église perchée à 1 000 mètres d’altitude fut construite à l’attention des malades et du personnel sédentaire du plateau d’Assy. Cette église de montagne est conçue à l’image des robustes chalets savoyards, résistant ainsi à de forts poids de neige. Un campanile de vingt-huit mètres de haut, en accord avec l’architectonique du paysage, relance et allège la structure. Par ailleurs, huit piliers massifs soutiennent un auvent profond de cinq mètres. L’intérieur ressemble à une chapelle romane, avec une nef rectangulaire flanquée de deux bas-côtés. Le chœur, en hémicycle, est entouré d’un déambulatoire et surplombe la crypte. Les différents volumes sont séparés par des arcades en plein cintre montées sur des piliers monolithes. Mais ce qui a fait la notoriété internationale de Notre-Dame-de-Toute-Grâce est sa décoration, confiée par le chanoine Devémy et le père Couturier aux plus grands maîtres de la première moitié du XXe siècle ; de ce fait, l’humble église de montagne s’est transformée en un manifeste de l’art sacré. Parmi les artistes, on peut retenir les noms de Fernand Léger, Jean Lurçat, Germaine Richier, George Rouault, Jean Bazaine, Henri Matisse, Georges Braque, Jacques Lipchitz, Marc Chagall, Constant Demaison, Ladislas Kijno, Claude Mary, C. S Signori, Théodore Stravinsky etc. Au moment de sa consécration, en 1950, cette église résolument tournée vers l’art contemporain du moment choqua du reste quelques membres d’un clergé traditionaliste, accoutumé à plus d’académisme.

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:30:00+02:00

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00

