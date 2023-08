conférence, les fouilles de Tourdan Église Notre-Dame de Tourdan Revel-Tourdan Catégories d’Évènement: Isère

Revel-Tourdan conférence, les fouilles de Tourdan Église Notre-Dame de Tourdan Revel-Tourdan, 15 septembre 2023, Revel-Tourdan. conférence, les fouilles de Tourdan Vendredi 15 septembre, 19h00 Église Notre-Dame de Tourdan entrée libre Conférence sur les dernières fouilles archéologiques supervisées par la DRAC. Sous le prieuré médiéval, l’agglomération antique de Toredonum. Tony Silvino, archéologue, service archéologique de la ville de Lyon et Gwenaelle Grange, archéo-anthropologue, bureau d’études EVEHA nous dévoilent les dernières découvertes de ce site important. Entrée libre Église Notre-Dame de Tourdan Place de Tourdan, 38270 Revel-Tourdan, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes Revel-Tourdan 38270 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 06 84 24 68 53 http://revel-tourdan.fr Parmi les plus anciennes de la région, l’église de Tourdan recèle, outre son architecture romane et gothique, un magnifique décor de peintures murales du XVe siècle. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

