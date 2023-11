Concert autour de l’oeuvre de Francis Poulenc Église Notre Dame de Talence Talence Catégories d’Évènement: Gironde

Talence Concert autour de l’oeuvre de Francis Poulenc Église Notre Dame de Talence Talence, 5 décembre 2023, Talence. Concert autour de l’oeuvre de Francis Poulenc Mardi 5 décembre, 20h30 Église Notre Dame de Talence Tarif unique: 5,50 € – gratuit pour les élèves de l’EMMD Autour du Concerto pour orgue, ensemble à cordes et timbales en sol mineur de Francis Poulenc. À l’occasion des 60 ans de la disparition du compositeur français, l’EMMD propose cette œuvre grandiose empreinte d’un lyrisme expressif qui s’imposa aux Etats-Unis avant de connaître un succès mérité en France, avec la participation du Chœur de femmes Eurydice pour Les Lituanies à la vierge noire. Matthieu De Miguel, orgue,

Émilien Benard, timbales,

Damien Sardet, direction ENSEMBLE À CORDES

CHOEUR DE FEMMES EURYDICE

Marie Nonon, Hélène Largillier, Caroline Lummeaux, Yann Brebbia, Amélia Brunetti, Dorra Saadi, Yanpeng Liu, Amandine Calige, violons

Perrine Carpentier, Ana Luiza De Lima Lopes dos Santos, Alexandra Lavilotterolle, altos

Emmanuelle Faure, Juliette Tranchant, Murielle Chamard, violoncelles

Florentin Castellini, contrebasse Église Notre Dame de Talence Place de l’église, 33400 Talence Talence 33400 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-talence.mapado.com/event/272162-concert-concert-poulenc »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-05T20:30:00+01:00 – 2023-12-05T22:00:00+01:00

