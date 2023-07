Visite guidée Église Notre-Dame de Rigny Rigny-Ussé, 16 septembre 2023, Rigny-Ussé.

Visite guidée 16 et 17 septembre Église Notre-Dame de Rigny

Présentation de la restauration complète de la nef (extérieur et intérieur).

Église Notre-Dame de Rigny 7 rue des Fougères 37420 Rigny-Ussé Rigny-Ussé 37420 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 27 56 88 http://notredamederigny.fr L’église a été construite à la fin du XIe siècle sur les bases de deux églises plus anciennes dont l’une date du VIIe siècle. Vers le XVe siècle, l’église fut visitée régulièrement par le roi Louis XI, qui chassait souvent dans la forêt avoisinante de Chinon. Particularités : source à la croisée des transepts et peintures murales des XIVe et XVe siècles. Abandonnée en 1859 au profit d’une nouvelle église paroissiale en centre bourg. Devenue propriété en 1983 de l’Association Notre-Dame de Rigny qui a pour objectifs de restaurer l’édifice fortement dégradé et de lui redonner vie en y organisant depuis cinq ans des concerts de musique classique pendant la saison estivale. L’ancienne église est classée monument historique depuis 1930. Suivre les panneaux de signalisation en venant de Rivarennes et à l’entrée de Rigny-Ussé : Église Notre-Dame (avec logo des monuments historiques).boisé

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Armel Carré – Association Notre-Dame de Rigny