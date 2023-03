L’INTÉGRALE DES SONATES DE BACH POUR VIOLON ET CLAVECIN OBLIGÉ – un concert en deux parties, les 9 & 10 Juin – GRATUIT ! église Notre-Dame de Recouvrance Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

L’INTÉGRALE DES SONATES DE BACH POUR VIOLON ET CLAVECIN OBLIGÉ – un concert en deux parties, les 9 & 10 Juin – GRATUIT ! église Notre-Dame de Recouvrance, 9 juin 2023, Orléans. L’INTÉGRALE DES SONATES DE BACH POUR VIOLON ET CLAVECIN OBLIGÉ – un concert en deux parties, les 9 & 10 Juin – GRATUIT ! 9 et 10 juin église Notre-Dame de Recouvrance Libre participation au profit des Amis de l’Orgue de Notre-Dame-de-Recouvrance “Chefs d’œuvres de contrepoint et d’équilibre en même temps que moments de brillante vivacité et d’intense émotion, les sonates de Bach procèdent de la tradition et ouvrent sur l’avenir. Alliant la savante élaboration de la tradition germanique à la plasticité des lignes mélodiques italiennes, une motricité de la pulsation à la sérénité de rêveries poétiques. Le plus grand Bach est là, totalement personnel et inimitable.”

Gilles Cantagrel Béatrice Martin & Patrick Cohën-Akenine performent avec ce programme de 6 Sonates – deux concerts – extrait de deux albums des Folies françoises enregistrés en 2007 et 2009 sous le label Fontmorigny. CONCERTS CARITATIFS – CONTRIBUTION LIBRE

(avec réservation obligatoire)

au profit de l’Association des Amis de l’orgue de Notre-Dame de Recouvrance

L’église orléanaise des mariniers de Loire abrite deux orgues vieux de plusieurs siècles. Inutilisables en l’état actuel, l’association les Amis des orgues de Notre-Dame de Recouvrance aspire à leur restauration.

L'église orléanaise des mariniers de Loire abrite deux orgues vieux de plusieurs siècles. Inutilisables en l'état actuel, l'association les Amis des orgues de Notre-Dame de Recouvrance aspire à leur restauration.

Ces deux concerts caritatifs du 9 et 10 juin vous invitent à pousser les porte de cette église, rarement ouverte, pour une exploration patrimoniale et musicale ! Cette manifestation culturelle sera gratuite avec une libre participation dont l'intégralité sera reversée à l'ambitieux projet de restauration des orgues de Notre-Dame de Recouvrance.

2023-06-10T20:30:00+02:00 – 2023-06-10T21:30:00+02:00 Patrick Cohën-Akenine Béatrice Martin @ Géraldine Aresteanu

