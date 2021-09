Orléans Devant l'église Notre Dame de Recouvrance Loiret, Orléans EGLISE NOTRE-DAME-DE-RECOUVRANCE Devant l’église Notre Dame de Recouvrance Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

EGLISE NOTRE-DAME-DE-RECOUVRANCE Devant l’église Notre Dame de Recouvrance, 18 septembre 2021, Orléans. EGLISE NOTRE-DAME-DE-RECOUVRANCE

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Devant l’église Notre Dame de Recouvrance

VISITE GUIDEE L’église Notre-Dame-de-Recouvrance, paroisse des mariniers, garde encore des témoignages de son architecture et de son décor du 16e siècle, notamment la verrière des mages, la présentation au Temple, la fuite en Egypte. **Durée : 30 min.** Visite guidée Devant l’église Notre Dame de Recouvrance 12 rue Notre Dame de Recouvrance, Orléans Orléans Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Devant l'église Notre Dame de Recouvrance Adresse 12 rue Notre Dame de Recouvrance, Orléans Ville Orléans lieuville Devant l'église Notre Dame de Recouvrance Orléans