L’Intégrale des sonates de Bach pour violon et clavecin obligé Eglise Notre Dame de Recouvrance

L’Intégrale des sonates de Bach pour violon et clavecin obligé Eglise Notre Dame de Recouvrance, 9 juin 2023, . L’Intégrale des sonates de Bach pour violon et clavecin obligé 9 et 10 juin Eglise Notre Dame de Recouvrance CONCERTS CARITATIFS – CONTRIBUTION LIBRE (réservation obligatoire)

L’église orléanaise des mariniers de Loire abrite deux orgues vieux de plusieurs siècles. Inutilisables en l’état actuel, l’association les Amis des orgues de Notre-Dame de Recouvrance aspire à leur restauration. Ces deux concerts caritatifs du 9 et 10 juin vous invitent à pousser les porte de cette église, rarement ouverte, pour une exploration patrimoniale et musicale ! Cette manifestation culturelle sera gratuite avec une libre participation dont l’intégralité sera reversée à l’ambitieux projet de restauration des orgues de Notre-Dame de Recouvrance. BILLETTERIE :

https://www.helloasso.com/associations/les-folies-francoises/evenements/integrale-des-sonates-de-bach-pour-violon-et-clavecin-oblige BILLETTERIE ICI

https://www.helloasso.com/associations/les-folies-francoises/evenements/integrale-des-sonates-de-bach-pour-violon-et-clavecin-oblige Eglise Notre Dame de Recouvrance 12 Rue Notre-Dame de Recouvrance, Orleans [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/les-folies-francoises/evenements/integrale-des-sonates-de-bach-pour-violon-et-clavecin-oblige »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-09T20:30:00+02:00 – 2023-06-09T22:00:00+02:00

2023-06-10T20:30:00+02:00 – 2023-06-10T22:00:00+02:00 FMACEN045V509W6S GERALDINE ARESTEANU

Détails Autres Lieu Eglise Notre Dame de Recouvrance Adresse 12 Rue Notre-Dame de Recouvrance, Orleans Lieu Ville Eglise Notre Dame de Recouvrance

Eglise Notre Dame de Recouvrance https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//