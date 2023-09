Cet évènement est passé Visite libre de l’Église Notre-Dame de Ploujean Église Notre-Dame de Ploujean Ploujean Catégories d’Évènement: Finistère

Visite libre de l'Église Notre-Dame de Ploujean

16 et 17 septembre

Église Notre-Dame de Ploujean
1 Rue de l'Église, Ploujean
29600 Morlaix
Ploujean
Finistère
Bretagne

L'édifice date de plusieurs époques. La nef de style Roman, avec ses arcades date du XVe siècle, le chœur est du XIVe siècle et le clocher de 1586. Vous y découvrirez également le banc d'œuvre du Maréchal Ferdinand Foch ainsi que le buffet d'orgue Dallam, régulièrement utilisé.

Horaires: 14:30-17:30

