Atelier initiation à la presse Dimanche 17 septembre, 10h00, 14h00 Église Notre-Dame de Plaimpalais sur inscription, 12 places par atelier, à partir de 10 ans

Venez vous initier à l’art de la typographie et des mots sur d’anciennes presses.

Bienvenue à l’Atelier à l’Envers, ici les lettres de plomb ou de bois ont du caractère. Un peu d’encre, une presse et du papier, la recette magique pour découvrir et s’amuser.

L’objectif : transmettre de façon ludique et créative l’héritage de notre cher arrière arrière grand-père Johannes Gutenberg. Alors tous à vos tabliers, la typo va commencer !

Cet atelier est en lien avec l’exposition en plein-air ci-dessus. Nous invitons les participants à la découvrir avant l’atelier.

Église Notre-Dame de Plaimpalais Route de Plaimpalais, 74540 Alby-sur-Cheran, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Alby-sur-Chéran 74540 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 68 39 44 http://www.mairie-alby-sur-cheran.fr [{« type »: « email », « value »: « animation@mairie-alby-sur-cheran.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 50 68 39 44 »}] Église édifiée par l’ architecte Novarina en 1954, avec une participation plus qu’active de la population. D’inspiration byzantine l’église possède un clocher cylindrique de 22 mètres de hauteur percé de 108 lucarnes lui conférant un aspect de château. Alby sur Chéran était le siège d’ une nombreuse châtellenie.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00

L’Atelier à l’Envers