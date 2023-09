Cet évènement est passé Eglise Notre-Dame de Plaimpalais Église Notre-Dame de Plaimpalais Alby-sur-Chéran Catégories d’Évènement: Alby-sur-Chéran

Le plan de l'église, d'inspiration byzantine, est l'oeuvre du célèbre architecte savoyard Maurice Novarina. Finie en 1960, les matériaux utilisés sont d'origine locale. En 1978, Alfred Manessier pose les majestueux vitraux, présents encore aujourd'hui, dédiés à la Vierge. Église Notre-Dame de Plaimpalais Route de Plaimpalais, 74540 Alby-sur-Cheran, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Église édifiée par l' architecte Novarina en 1954, avec une participation plus qu'active de la population. D'inspiration byzantine l'église possède un clocher cylindrique de 22 mètres de hauteur percé de 108 lucarnes lui conférant un aspect de château. Alby sur Chéran était le siège d' une nombreuse châtellenie.

