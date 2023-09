visite exceptionnelle du clocher restauré de l’église Notre-Dame-de-Pitié du Croisic Église Notre-Dame-de-Pitié Le Croisic, 16 septembre 2023, Le Croisic.

visite exceptionnelle du clocher restauré de l’église Notre-Dame-de-Pitié du Croisic 16 et 17 septembre Église Notre-Dame-de-Pitié groupe limité à 10 personnes – réservation obligatoire auprès de l’office de tourisme au 02 40 23 00 70). Compte-tenu des conditions d’accès, cette visite est réservée uniquement à des personnes valides et aux enfants de 10 ans et plus.

Visite exceptionnelle du clocher restauré de l’église Notre-Dame-de-Pitié toutes les heures par Laurent Delpire, directeur du patrimoine. Le public pourra découvrir les cloches, la charpente mais également le magnifique panorama depuis le belvédère

Rendez-vous au pied de l’église face à la librairie – (groupe limité à 10 personnes – réservation obligatoire auprès de l’office de tourisme au 02 40 23 00 70). Compte-tenu des conditions d’accès, cette visite est réservée uniquement à des personnes valides et aux enfants de 10 ans et plus.

Église Notre-Dame-de-Pitié 1 rue de la Duchesse Anne, 44490 LE CROISIC Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire http://www.lecroisic.fr [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 23 00 70 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

photo Ville du Croisic