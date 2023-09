Cet évènement est passé Visite de l’église Notre-Dame-de-Pitié Église Notre-Dame-de-Pitié Le Croisic Catégories d’Évènement: Le Croisic

Loire-Atlantique Visite de l’église Notre-Dame-de-Pitié Église Notre-Dame-de-Pitié Le Croisic, 16 septembre 2023, Le Croisic. Visite de l’église Notre-Dame-de-Pitié 16 et 17 septembre Église Notre-Dame-de-Pitié visite libre Découvrez l’église Notre-Dame-de-Pitié du Croisic, monument historique du XVIe siècle de style gothique flamboyant contenant statues et tableaux anciens et de remarquables vitraux du XIXe siècle. Église Notre-Dame-de-Pitié 1 rue de la Duchesse Anne, 44490 LE CROISIC Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire http://www.lecroisic.fr Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

