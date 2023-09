Visite libre de Notre-Dame de Peygros – Tanneron Eglise Notre Dame de Peygros Tanneron, 16 septembre 2023, Tanneron.

Visite libre de Notre-Dame de Peygros – Tanneron Samedi 16 septembre, 14h30 Eglise Notre Dame de Peygros

Après l’ordonnance du Roi Louis Philippe du 28 avril 1835 détachant Tanneron de la commune de Callian, la petite Chapelle de Notre Dame de Peygros fût érigée en paroisse.

Le Curé des Adrets y assurait alors le service paroissial et, c’est sous sa direction, qu’en 1835, a été agrandie la petite Chapelle qui fût alors dédiée à Saint Antoine de Padoue.

La population participa à sa construction, d’abord par une souscription volontaire, mais aussi, pour des fournitures et matériaux qui étaient emmenés par charrette ou à bras.

On raconte que le dimanche, les gens qui venaient à la Messe et les enfants qui venaient au catéchisme y apportaient chacun leur pierre.

Les travaux s’échelonnèrent de 1839 à 1844.

Le clocher est muni de deux cloches qui furent acquises aux frais des habitants.

Eglise Notre Dame de Peygros 83440 TANNERON Tanneron 83440 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 94 76 01 02 https://www.paysdefayence.com/le-pays-de-fayence/nos-plus-belles-experiences/visites-des-9-villages-perches-pays-de-fayence/tanneron/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

(c)OTIPF