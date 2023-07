Découverte de l’église Notre-Dame de Paulhat Eglise Notre-Dame de Paulhat Pont-du-Château Catégories d’Évènement: Pont-du-Château

Puy-de-Dôme Découverte de l’église Notre-Dame de Paulhat Eglise Notre-Dame de Paulhat Pont-du-Château, 16 septembre 2023, Pont-du-Château. Découverte de l’église Notre-Dame de Paulhat 16 et 17 septembre Eglise Notre-Dame de Paulhat Entrée libre, en dehors des offices. L’église Notre-Dame de Paulhat fut construite à la fin du 16ème siècle. Pourtant, son architecture témoigne d’un désir de bâtir « à la manière » du 12ème siècle. C’est un étonnant édifice, discret mais admirable, pour la voûte de sa nef, pour son porche (galilée ou geneviève), ou encore pour son maître-autel orné d’un pélican.

Horaire : de 10h à 12h et de 14h à 18h. Office à 18h30 le samedi.

Gratuit – Tout public – Parking

Eglise Notre-Dame de Paulhat
45 Rue du Docteur Chambige, 63430 Pont-du-Château
Pont-du-Château 63430 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes
04 73 83 73 62
https://www.pontduchateau.fr

