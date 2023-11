La Soirée du Gospel Eglise Notre-Dame de Nazareth Valréas, 12 décembre 2023, Valréas.

Valréas,Vaucluse

Après une tournée triomphale, Nicole Slack Jones, la voix d’or de la Nouvelle-Orléans, arrive en france. Elle a partagé la scène aux côtés de légendes du Gospel, de la Soul tels que Lionel Richie, Stevie Wonder, Fats Domino, Zucchero,Percy Sledge….

2023-12-12 fin : 2023-12-12 . EUR.

Eglise Notre-Dame de Nazareth Place Pie

Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



After a triumphant tour, Nicole Slack Jones, the golden voice of New Orleans, arrives in France. She has shared the stage with gospel and soul legends such as Lionel Richie, Stevie Wonder, Fats Domino, Zucchero, Percy Sledge…

Tras una gira triunfal, Nicole Slack Jones, la voz de oro de Nueva Orleans, llega a Francia. Ha compartido escenario con leyendas del gospel y el soul como Lionel Richie, Stevie Wonder, Fats Domino, Zucchero, Percy Sledge…

Nach einer triumphalen Tournee kommt Nicole Slack Jones, die goldene Stimme aus New Orleans, nach Frankreich. Sie stand bereits mit Gospel- und Soul-Legenden wie Lionel Richie, Stevie Wonder, Fats Domino, Zucchero, Percy Sledge… auf der Bühne.

