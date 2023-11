Crèche provençale Eglise Notre-Dame de Nazareth Valréas, 2 décembre 2023, Valréas.

Valréas,Vaucluse

Grande crèche provençale installée de mi-décembre à début février dans l’église Notre-Dame de Nazareth de Valréas. Attention : monnayeur 2€ pour déclencher la musique et la lumière..

2023-12-02 09:00:00 fin : 2023-01-28 19:00:00. .

Eglise Notre-Dame de Nazareth Place Pie

Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



Large Provencal crib installed from mid-December to early February in the church of Notre-Dame de Nazareth in Valréas. Caution: coin box 2€ to turn on the music and the light.

Gran cuna provenzal instalada desde mediados de diciembre hasta principios de febrero en la iglesia de Notre-Dame de Nazaret en Valréas. Nota: 2 monedas y media para activar la música y la luz.

Von Sonntag, den 3. Dezember 2017 bis Sonntag, den 4. Februar 2018 können Sie die prachtvolle Krippe der Kirchengemeinde jeden Tag von 9 bis 18 Uhr bewundern.

Mise à jour le 2023-11-03 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes