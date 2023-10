Petite messe solennelle de Rossini Eglise Notre-Dame de Nazareth Buis-les-Baronnies, 11 novembre 2023, Buis-les-Baronnies.

Buis-les-Baronnies,Drôme

La Petite messe solennelle est une œuvre de musique sacrée (messe) écrite par Gioachino Rossini en 1863..

2023-11-11 17:00:00 fin : 2023-11-11 18:30:00. EUR.

Eglise Notre-Dame de Nazareth rue des Quiastes

Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The Little Solemn Mass is a work of sacred music (mass) written by Gioachino Rossini in 1863.

La Pequeña Misa Solemne es una obra de música sacra (misa) escrita por Gioachino Rossini en 1863.

Die Petite messe solennelle ist ein Werk der Kirchenmusik (Messe), das 1863 von Gioachino Rossini geschrieben wurde.

Mise à jour le 2023-10-10 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale