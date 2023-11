Concert de Noël Eglise Notre Dame de Maurepas Maurepas, 17 décembre 2023, Maurepas.

Concert de Noël Dimanche 17 décembre, 16h00 Eglise Notre Dame de Maurepas adultes 10€, mineurs +de 12 ans 5€, gratuit moins de douze ans

Noël arrive à grands pas!

L’Ensemble vocal de l’Enéide, associé à la chorale Arcy Chœur de Bois d’Arcy, vous proposent un grand concert exceptionnel et festif avec la très célèbre messe de minuit de M.A. Charpentier.

Ce compositeur du 17è siècle a intégré dans sa messe des airs traditionnels et populaires où l’allégresse des chants donne à cet ensemble une candeur et une simplicité universelle.

Un orchestre baroque accompagne les 50 choristes dirigé par Caroline Petitjean-Waleckx, ajoutant encore plus de magie à la composition sacrée de cette messe de Noël.

En première partie, un petit ensemble de choristes interprétera une messe joyeuse, la Missa Festiva de John Leavitt.

Tarifs : 10€/5€/gratuit

Renseignement : contact@chorale-eneide.fr

Eglise Notre Dame de Maurepas 78310 Maurepas Maurepas 78310 Yvelines Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-17T16:00:00+01:00 – 2023-12-17T17:30:00+01:00

Marc Antoine Charpentier Noël