Yvelines CONCERT de NOËL Eglise Notre-Dame de Maurepas Maurepas, 10 décembre 2023, Maurepas. CONCERT de NOËL Dimanche 10 décembre, 16h00 Eglise Notre-Dame de Maurepas Entrée gratuite, Libre participation aux frais. Pour vous mettre dans l’ambiance de Noël, en guise d’avant-première, venez déguster, seul ou en compagnie, des Noëls traditionels, français, anglais, et autres, pimentés d’oeuvres contemporaines.

Un beau moment festif dans l’Eglise Notre-Dame de Maurepas. Eglise Notre-Dame de Maurepas 4 Place du Livradois, 78310 Maurepas Maurepas 78310 Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://pleiade.asso.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Concert Noël

