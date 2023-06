Concert Dan Forrest Eglise Notre-Dame de Maurepas Maurepas, 18 juin 2023, Maurepas.

Concert Dan Forrest Dimanche 18 juin, 17h30 Eglise Notre-Dame de Maurepas Liste participation aux frais

Le choeur DE SI DE LA chante le Requiem for the Living, ainsi que des motets de Dan Forrest. Dan Forrest est un compositeur américain contemporain de musique sacrée et vocale. Dans son Requiem for the Living, Dan Forrest utilise les textes classiques et les complète par des versets bibliques insistant sur la vanité de toute chose mais aussi la lumière qui vient, et qui lui inspire une analogie avec Hubble. Certaines séquences de ce Requiem ont pu être comparées avec les Requeim de Saint-Saëns ou de Fauré, du fait de leur côté intimiste, au contraire d’autres séquences.

Le choeur est dirigé par Sandrine Conxicoeur, et accompagné par un octuor composé de violon, violoncelle, flûte, hautbois, cor, orgue, harpe, et percussions.

Eglise Notre-Dame de Maurepas 4 Place du Livradois, 78310 Maurepas Maurepas 78310 Yvelines Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-18T17:30:00+02:00 – 2023-06-18T18:30:00+02:00

2023-06-18T17:30:00+02:00 – 2023-06-18T18:30:00+02:00

musique classique