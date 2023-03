Concert à Notre Dame de Maurepas Eglise Notre Dame de Maurepas Maurepas Catégories d’Évènement: Maurepas

Concert à Notre Dame de Maurepas Eglise Notre Dame de Maurepas, 12 mars 2023, Maurepas. Concert à Notre Dame de Maurepas Dimanche 12 mars, 15h00 Eglise Notre Dame de Maurepas Libre participation La Paroisse Notre Dame de l’Espérance et l’Ensemble vocal de l’Enéide proposent un concert le dimanche 12 mars à 15h pour célébrer les 50 ans de l’église Notre-Dame de Maurepas.

Accompagnés d’un orchestre de douze musiciens, nous interpréterons le magnifique Stabat Mater de Karl Jenkins. Au cours de ce concert, une projection d’œuvres d’art et trois méditations plongeront le spectateur dans le mystère de ce texte. Une découverte des instruments sera faite en direction du jeune public. Libre participation Eglise Notre Dame de Maurepas 78310 Maurepas Maurepas 78310 Yvelines Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « contact@chorale-eneide.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-12T15:00:00+01:00 – 2023-03-12T16:30:00+01:00

