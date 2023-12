Noël en Choeurs Église Notre-Dame de Marmande Longueville, 15 décembre 2023 19:30, Longueville.

Noël en Choeurs 15 et 16 décembre Église Notre-Dame de Marmande Tarif plein : 15 €. Gratuit pour les moins de 18 ans.

Ce thème musical de la Nativité, toujours propice pour faire sonner les voix, trouve un écho favorable pour le Groupe Vocal Arpège qui, après avoir fêté ses 50 ans, renoue avec cette tradition chorale.

Une belle occasion de découvrir les célèbres English Carols de John Rutter, les magnifiques Motets pour un temps de Noël de Francis Poulenc ou encore les musiques rythmées africaines. Une jolie palette sonore qui conviendra aussi bien aux petits qu’aux grands amateurs de chant choral en cette période de fêtes !

Groupe Vocal Arpège de Bordeaux et Atelier vocal Vibra’son

et Dominique Rodriguez – Piano

– Piano Jacques Charpentier – Direction

Église Notre-Dame de Marmande 11 rue de l'église, 47200 Marmande Longueville 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

chorale chants de Noël

groupe vocal arpège