Chalon-sur-Saône Eglise Notre-Dame de Lumière Chalon-sur-Saône, Saône-et-Loire Eglise Notre-Dame-de-Lumière – Chalon-sur-Saône (71) Eglise Notre-Dame de Lumière Chalon-sur-Saône Catégories d’évènement: Chalon-sur-Saône

Saône-et-Loire

Eglise Notre-Dame-de-Lumière – Chalon-sur-Saône (71) Eglise Notre-Dame de Lumière, 26 juin 2021-26 juin 2021, Chalon-sur-Saône. Eglise Notre-Dame-de-Lumière – Chalon-sur-Saône (71)

Eglise Notre-Dame de Lumière, le samedi 26 juin à 20:30

**LA NUIT DES EGLISES du 25 juin au 5 juillet 2021** 7 artistes « EN LIBERTE » peintres sculpteurs Eglise Notre Dame de Lumière rue André Chénier 71100 CHALON-SUR-SAONE **Veillée chansons** : samedi 26 juin 2021 à 20h30

Entrée libre

7 Artistes « EN LIBERTE », peintres sculpteurs et Veillées chansons Eglise Notre-Dame de Lumière rue André Chénier 71100 CHALON-SUR-SAONE Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-26T20:30:00 2021-06-26T21:30:00

Détails Catégories d’évènement: Chalon-sur-Saône, Saône-et-Loire Étiquettes évènement : Autres Lieu Eglise Notre-Dame de Lumière Adresse rue André Chénier 71100 CHALON-SUR-SAONE Ville Chalon-sur-Saône lieuville Eglise Notre-Dame de Lumière Chalon-sur-Saône