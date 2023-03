Solennité de l’Annonciation Église Notre-Dame de Lourdes Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Solennité de l’Annonciation Église Notre-Dame de Lourdes, 25 mars 2023, Paris. Solennité de l’Annonciation Samedi 25 mars, 11h00 Église Notre-Dame de Lourdes 11h00 : Célébration pénitentielle et confessions individuelles

12h30 : Messe présidée par Monseigneur Samer NASSIF, chorévêque de l’Eglise maronite.

17h00 : Concert « Chante ton Carême » concert spirituel du chœur Canta oraque sous la direction de Jacques Cochard Église Notre-Dame de Lourdes 130 rue Pelleport, 75020 Paris Paris 75020 Paris Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-25T11:00:00+01:00 – 2023-03-25T18:00:00+01:00

