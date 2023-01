Petit colloque Église Notre-Dame de Lourdes Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Petit colloque Église Notre-Dame de Lourdes, 4 février 2023, Paris. Petit colloque Samedi 4 février, 16h00 Église Notre-Dame de Lourdes Dans le cadre de la grande neuvaine de Notre-Dame de Lourdes Église Notre-Dame de Lourdes 130 rue Pelleport, 75020 Paris Paris 75020 Paris Île-de-France Samedi 4 février 16h00: « La spécificité du pèlerinage de Lourdes »par le père Xavier Snoëk

16h15 : « Le pèlerinage de Lourdes au sein des autres pèlerinages » par le professeur Agnès Walch

17h00 : « Les gestes de Lourdes » par don Anne-Guillaume Vernaëckt, Chapelain des sanctuaires de Lourdes

