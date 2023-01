Neuvaine à Notre Dame de Lourdes Église Notre-Dame de Lourdes Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Neuvaine à Notre Dame de Lourdes Église Notre-Dame de Lourdes, 3 février 2023, Paris. Neuvaine à Notre Dame de Lourdes 3 – 11 février Église Notre-Dame de Lourdes Du 3 au 11 février, tous les jours sauf dimanche chapelet à 18h15 et messe à 19h. Église Notre-Dame de Lourdes 130 rue Pelleport, 75020 Paris Paris 75020 Paris Île-de-France Tous les jours sauf dimanche 18h15 : Chapelet de neuvaine

19h00 : Messe Samedi 4 février 12h30 : Messe

16h00 : Colloque Nuit de prière du 4 au 5 février

Dimanche 5 février 10h30 : Messe

14h00 à 18h00 :

Gestes de Lourdes

19h00 : Vêpres Samedi 11 février : Fête de Notre-Dame de Lourdes 14h00 à 18h00 : Gestes de Lourdes

19h00: Messe présidée par Mgr Laurent Ulrich, archevêque de Paris

20h00 : Procession aux flambeaux

