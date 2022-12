Nuit de prière pour la Paix Église Notre-Dame de Lourdes Paris Catégorie d’évènement: Paris

Nuit de prière pour la Paix Église Notre-Dame de Lourdes, 31 décembre 2022, Paris. Nuit de prière pour la Paix 31 décembre et 1 janvier Église Notre-Dame de Lourdes avec les Pèlerins du Mont Carmel Église Notre-Dame de Lourdes 130 rue Pelleport, 75020 Paris Paris 75020 Paris Île-de-France 22h30 : Messe du 31 décembre pour la paix

23h15 : adoration animée

00h : Passage du nouvel an au chant du Te Deum suivi de la bénédiction du Seigneur pour nos familles et pour le monde.

Poursuite de la Nuit d’adoration

5h : Reprise de l’adoration animée

6h : Messe de la solennité de la Bienheureuse Vierge Marie Mère de Dieu

9h30 : Laudes solennelles

10h30 : Messe de la solennité de la Bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu.

