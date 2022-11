Grande Neuvaine à l’Immaculée Conception Église Notre-Dame de Lourdes Paris Catégorie d’évènement: Paris

Grande Neuvaine à l’Immaculée Conception Église Notre-Dame de Lourdes, 30 novembre 2022, Paris. Grande Neuvaine à l’Immaculée Conception 30 novembre – 8 décembre Église Notre-Dame de Lourdes Du 30 novembre au 8 décembre Église Notre-Dame de Lourdes 130 rue Pelleport, 75020 Paris Paris 75020 Paris Île-de-France du 30 novembre au 8 décembre

Tous les jours Chapelet à 18h15 Mercredi 30 novembre : Journée de prière

pour les militaires

19h00 : Messe présidée par le Père Emmanuel Duché,

Recteur de la cathédrale Saint Louis des Invalides

Jeudi 1er décembre : Journée de prière

pour la paix en Ukraine

19h00 : Messe présidée par le Père Ihor Rantsya,

Vicaire général de l’Eparchie Saint Volodymyr le Grand de Paris Vendredi 2 décembre : Journée de prière

pour les plus pauvres avec l’Ordre de Malte

19h00 : Messe présidée par le Père Xavier Snoëk

Samedi 3 décembre : Journée de prière

pour les prêtres et les consacrés

12h30 : Messe présidée par le Père X. Snoëk

19h00 : Messe anticipée du 2ème dimanche de l’Avent.

Dimanche 4 décembre : 2ème dimanche de l’Avent

10h30 : Messe du 2ème dimanche de l’Avent

14h00 à 18h00 : Gestes de Lourdes

19h00 : Vêpres Lundi 5 décembre : Journée de prière

pour les défunts

19h00 : Messe présidée par le Père Michel Viot Mardi 6 décembre : Journée de prière

pour la France

19h00 : Messe présidée par le Père Xavier Snoëk Mercredi 7 décembre : Journée de prière

pour les malades

19h00 : Messe présidée par le Père Vincent Bellouard,

Aumônier de l’hôpital des Peupliers Jeudi 8 décembre : Solennité de l’Immaculée Conception

9h00 : Laudes solennelles,

14h00 à 18h00 : Gestes de Lourdes

19h00 : Messe solennelle présidée par Monseigneur Jean-Yves Riocreux,

Evêque Emérite de Basse-Terre, Aumônier des antillais de Paris

Procession aux flambeaux et veillée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-30T19:00:00+01:00

2022-12-08T20:00:00+01:00

