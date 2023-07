Les vaches qui rient de Rabier: visite-atelier-goûter Église Notre-Dame-de-Lourdes Marquette-lez-Lille, 16 septembre 2023, Marquette-lez-Lille.

Pour ce premier atelier-goûter organisé dans le cadre de l’exposition « L’Arche de Benjamin Rabier », le service culturel de la commune de Marquette-lez-Lille propose une découverte ludique de l’oeuvre de Benjamin Rabier à travers l’un de ses personnage de prédilection : la vache qui rit.

Après une balade découverte de l’exposition en compagnie des enfants et de leurs parents, un moment de dessin permettra aux participants et participantes d’explorer une seconde face de l’exposition et de réinventer le célèbre logo, soit dans une composition originale, soit « à la manière de ».

Un goûter aux saveurs laitières viendra clore pour les petits et les grands cette après-midi.

Église Notre-Dame-de-Lourdes 309 rue de Lille 59520 Marquette-lez-Lille Marquette-lez-Lille 59520 Nord 03 20 14 51 00 https://www.marquettelezlille.fr/ https://www.facebook.com/ville.demarquette/about [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 14 51 00 »}] Forte de son histoire, l’église Notre-Dame de Lourdes est désormais un lieu de référence en matière de culture. Objectif : faciliter l’accès à la culture pour tous. Située rue de Lille, dans le quartier de l’Abbaye, l’église Notre Dame-de-Lourdes a été rénovée en 2003 par la ville, l’évêché de Lille ayant cédé ce bâtiment pour un euro symbolique. Cinq messes y sont célébrées chaque année. Aujourd’hui, le lieu de culte est également lieu de culture avec une exposition permanente des vestiges de l’abbaye cistercienne de Jeanne de Flandre. Stationnement à proximité, arceaux à vélo, bus Ilévia ligne 14 arrrêt Pont de l’Abbaye

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

