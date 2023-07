L’Arche de Benjamin Rabier Église Notre-Dame-de-Lourdes Marquette-lez-Lille, 16 septembre 2023, Marquette-lez-Lille.

L’Arche de Benjamin Rabier

L’homme qui faisait rire les animaux et pas que…

Connaissez-vous le père de la Vache qui rit, Tintin Lutin et Gédéon le Canard ? Benjamin Rabier, un illustrateur passé à la postérité pour avoir su faire rire les animaux, mais pas que rire… et pas que les animaux…

Artiste aux multiples facettes, Benjamin Rabier a peuplé et peuple encore notre imaginaire.

À l’occasion des 100 ans de la Vache qui rit dessinée par Benjamin Rabier et du canard Gédéon, la commune de Marquette-lez-Lille et Pierre-Marie Courtin, collectionneur passionné, proposent une rétrospective de l’oeuvre de Benjamin Rabier ; c’est ainsi que plus de 200 originaux (dessins de presse, cartes postales, albums, objets dérivés…) seront présentés au public

Église Notre-Dame-de-Lourdes 309 rue de Lille 59520 Marquette-lez-Lille

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Service Communication – Ville de Marquette-lez-Lille